Въезд на мусорный полигон в Ростовской области опечатали

В Семикаракорском районе Ростовской области опечатали въезд на мусорный полигон. Об этом сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— 24 октября судебным приставом исполнителем опечатан въезд на территорию полигона ООО «Южный город», деятельность которого приостановлена. Региональным оператором поток твердых коммунальных отходов направлен на Волгодонской МЭОК, — прокомментировала Антонина Пшеничная.
Министр добавила, что перевозку отходов отслеживают по данным телеметрии движения транспортных средств на основе ГЛОНАСС.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.