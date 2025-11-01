Ричмонд
Въезд на мусорный полигон в Ростовской области опечатали

Судебный пристав опечатал въезд на мусорный полигон Семикаракорском районе Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорском районе Ростовской области опечатали въезд на мусорный полигон. Об этом сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— 24 октября судебным приставом исполнителем опечатан въезд на территорию полигона ООО «Южный город», деятельность которого приостановлена. Региональным оператором поток твердых коммунальных отходов направлен на Волгодонской МЭОК, — прокомментировала Антонина Пшеничная.

Министр добавила, что перевозку отходов отслеживают по данным телеметрии движения транспортных средств на основе ГЛОНАСС.

