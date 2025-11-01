Фестиваль «Соцветие дружное Урала» в Челябинске завершится гала-концертом

Гала-концерт областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала» пройдет 4 ноября в Челябинске. Событие соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Мероприятие традиционно собирает творческие коллективы, сольных исполнителей и мастеров со всей Челябинской области. Фестиваль направлен на сохранение национальных традиций, поддержку талантов и укрепление дружбы между представителями разных народов.
Программа праздника начнется в 12:00 с работы выставок и мастер-классов от национально-культурных объединений муниципалитетов. В 13:00 стартует гала-концерт, на котором будут награждены 35 лауреатов фестиваля, а также представлены самые яркие творческие номера.
Кроме того, в этот день состоится церемония вручения областной премии «Национальное признание». Этой награды удостаиваются деятели и руководители объединений Южного Урала, активно участвующие в развитии и популяризации национальной культуры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.