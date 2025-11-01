Отремонтирован участок трассы Тамбов — граница с Воронежской областью

Участок автомобильной дороги Тамбов — граница Воронежской области, ведущей к границе с Воронежской областью, отремонтировали и ввели в эксплуатацию в Тамбовской области. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области.
Обновленный отрезок трассы протяженностью более 6 километров проходит через населенные пункты Рассказово, Уварово, Мучкапский и Вольная Вершина. Специалисты провели комплексную реконструкцию, включающую восстановление дорожной одежды, укладку новых слоев асфальтобетона, укрепление обочин, а также установку дорожных знаков, нанесение разметки и ремонт остановочных площадок.
Участок дороги Тамбов — Пенза — Рассказово — Уварово — Мучкапский — Вольная Вершина — граница Воронежской области имеет стратегическое значение, обеспечивая устойчивую транспортную связь между двумя регионами. Обновление значительно улучшит качество жизни жителей близлежащих сел, повысит безопасность дорожного движения и будет способствовать дальнейшему развитию сельских территорий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.