Два медицинских новоселья состоятся в Гродно в преддверии 7 ноября

В действующей части радиологического отделения онкоцентра, введенной в эксплуатацию в июне 2023 года, на аппаратах дистанционной лучевой терапии уже получили лечение более 950 пациентов, на аппаратах контактной лучевой терапии — свыше 100 человек. Ежедневно здесь получают лучевое лечение 80 пациентов. С января этого года действует также лабораторно-диагностический корпус. К концу 2025 года планируется введение в строй хозяйственного и патологоанатомического корпусов.