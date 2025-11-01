Два медицинских новоселья состоятся в Гродно в преддверии 7 ноября

1 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Корпуса двух медицинских учреждений — областного онкологического центра и ОКЦ «Фтизиатрия» — введут в строй в Гродно в преддверии 7 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.
Как рассказали в облздраве, в палатном хирургическом корпусе областного онкоцентра расположатся приемное отделение, а также палатное радиологическое отделение и химиотерапевтическое отделение — каждое на 50 коек. Оба отделения — радиологии и химиотерапии — переедут в онкоцентр из Гродненской университетской клиники в рамках концепции организации онкологической помощи в регионе.
В действующей части радиологического отделения онкоцентра, введенной в эксплуатацию в июне 2023 года, на аппаратах дистанционной лучевой терапии уже получили лечение более 950 пациентов, на аппаратах контактной лучевой терапии — свыше 100 человек. Ежедневно здесь получают лучевое лечение 80 пациентов. С января этого года действует также лабораторно-диагностический корпус. К концу 2025 года планируется введение в строй хозяйственного и патологоанатомического корпусов.
К 7 ноября приурочено также открытие нового корпуса ОКЦ «Фтизиатрия». В нем разместятся четыре лечебных отделения: два фтизиатрических, пульманологическое и отделение анестезиологии и реанимации. Реконструкция ОКЦ продолжится. Как подчеркнули в облздраве, реализация проекта позволит обеспечить разграничение потоков пациентов, исключение трансмиссии туберкулеза, улучшит условия пребывания пациентов, станет значительным шагом на пути совершенствования оказания фтизиатрической помощи жителям Гродненщины. -0-