«Этика фильмов должна сохраняться». Режиссер из Индии о современном кинематографе

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В неспокойном мире режиссер становится не просто рассказчиком, но и хранителем истины и достоинства. Таким мнением поделился трижды лауреат Национальной кинопремии Индии, визионер и один из самых влиятельных режиссеров современного индийского кино доктор Биджукумар Дамодаран на мастер- классе, который прошел в Беларуси впервые в рамках кинофестиваля «Лiстапад».
«Этическое кинопроизводство подразумевает, что сложные истории будут показаны зрителю с честностью, состраданием и ответственностью, гарантируя, что представленные люди, культуры и контексты будут уважаться, а не эксплуатироваться» — отметил Биджукумар Дамодаран.
Участники мастер-класса узнали, как рождаются истории, вдохновляющие миллионы зрителей, каковы особенности индийского кинематографа, о пути режиссера от локальных сюжетов к международным фестивалям. На «Лiстапад» для категории игрового кино режиссер привез фильм «Папа Бука», рассказывающий об индийских солдатах, служивших в Папуа — Новой Гвинее во время Второй мировой войны. По сюжету два индийских историка под руководством мудрого, стареющего героя войны из деревни на трассе Кокода отправляются в путешествие, полное нерассказанных историй, духовного пробуждения и навязчивых отголосков войны.
Традиционно зрителей мастер-класса интересовал вопрос искусственного интеллекта не только в производстве фильмов, но тематика внедрения ИИ в жизнь людей. Сам режиссер не против ИИ для помощи в создании фильма, но не в вопросе полной замены людей в производстве. -0-
Фото Андрея Синявского.