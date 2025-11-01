«Этика фильмов должна сохраняться». Режиссер из Индии о современном кинематографе

Участники мастер-класса узнали, как рождаются истории, вдохновляющие миллионы зрителей, каковы особенности индийского кинематографа, о пути режиссера от локальных сюжетов к международным фестивалям. На «Лiстапад» для категории игрового кино режиссер привез фильм «Папа Бука», рассказывающий об индийских солдатах, служивших в Папуа — Новой Гвинее во время Второй мировой войны. По сюжету два индийских историка под руководством мудрого, стареющего героя войны из деревни на трассе Кокода отправляются в путешествие, полное нерассказанных историй, духовного пробуждения и навязчивых отголосков войны.