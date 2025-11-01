На прощание с Романом Поповым пришло много молодежи: Вдову поддерживали под руки, женщина беззвучно рыдала

В Москве прошло прощание с артистом Романом Поповым. Попов умер в подмосковной больнице на 41-м году жизни после осложнений онкологического заболевания.
Прощание прошло 1 ноября 2025 года в ритуальном зале ЦКБ № 1. Всех предупредили — фото и видеосъемка внутри зала прощаний только с 12.30 до 13 часов. Рядом — можно фотографировать и снимать без ограничений.
За полчаса до начала гражданской панихиды приехала 39-летняя Юлия Попова — вдова почернела от горя: женщина идет сама, иногда ее поддерживают, по лицу беззвучно катятся слезы. Юлия у гроба сидит в обнимку с мамой мужа. Юлии еще поднимать их с Романом детей — 15-летнего Федора, 13-летнюю Елизавету и 6-летнюю Марту Поповых. Дети тоже на прощании — обнимают поочередно маму, бабушку. Потом Марту берет на руки один из родственников. Начали привозить первые венки: от одноклассников, от коллег.
Родные Романа Попова. Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Администратор Анастасия работала с Поповым на одном из кинопроектов: «Он снимался в начале лета, зная о рецидиве. Потому что, не хотел подвести коллег. Не хотел в первую очередь подвести своих — Юлю, детей… В больницу лег в августе — проходить лечение».
Близкие Романа Попова рассказывают, что шансов было немного, но их все использовали. Перед прощанием подруга семьи Екатерина рассказывает нам: «Рецидив случился в конце мая. Рак мозга. Опухоль более агрессивная, чем первая. На этот раз многоочаговая. И что самое страшное — неоперабельная, так как риски превышают. Если семь лет назад, когда у Ромы впервые нашли опухоль, тогда все московские врачи говорили — опухоль операбельна. Осенью 2018 года Рома принял решение делать операцию в Германии — там у его знакомой был знакомый нейрохирург, светила медицины. Врачи в Германии в 2019 году подтвердили все выводы московских врачей, что опухоль была операбельна. После операции был диагноз астроцитома третьей степени злокачественности. Тогда тоже была химиотерапия. Потом семь лет все хорошо. Регулярные обследования. И как гром среди ясного неба пять месяцев назад — рецидив. И теперь все врачи говорили — опухоль неоперабельна. После химиотерапии ему становилось хуже».
Рассказывают, что Роман Попов использовал все доступные варианты лечения — в том числе таргетную терапию, это фармакотерапия рака. Мужчина покупал дорогие таблетки — заграничные таблетки по 750 тыс руб за баночку на месяц, но не помогло. Химиотерапию мужчина делал в частной клинике, поэтому объявлял сбор средств для лечения. К сожалению, лечение не помогало, МРТ показывало, что опухоль не уменьшается. Организм был ослаблен, открылась прободная язва желудка, многочисленные осложнения…
Автор: Ирина ВИКТОРОВА.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Нового премьера радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове, президент Санду приглашает румын посмотреть на доведенную до нищеты нашу страну: И никто за 4 года не попытался навести порядок там, где они получили власть.
Очень по-пасовски — сравнивать ситуацию в Молдове с другими странами и ничего не делать в нашей республике (далее…).
В Кишиневе появился позитивный таксист: Гость Молдовы из Азии предпочитает жить сегодняшним днём — главное, чтобы были здоровье и мир.
Добрая история от подписчика о таксисте в Кишиневе из солнечного Таджикистана (далее…).
Кошмар в элитном молдавском прорумынском лицее имени Георге Асаки: Как его руководство, подозреваемое в коррупции, «терроризировало» сотрудников.
О чём анонимно рассказывают сотрудники столичного лицея (далее…).