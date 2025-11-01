На прощание с Романом Поповым пришло много молодежи: Вдову поддерживали под руки, женщина беззвучно рыдала

Близкие Романа Попова рассказывают, что шансов было немного, но их все использовали. Перед прощанием подруга семьи Екатерина рассказывает нам: «Рецидив случился в конце мая. Рак мозга. Опухоль более агрессивная, чем первая. На этот раз многоочаговая. И что самое страшное — неоперабельная, так как риски превышают. Если семь лет назад, когда у Ромы впервые нашли опухоль, тогда все московские врачи говорили — опухоль операбельна. Осенью 2018 года Рома принял решение делать операцию в Германии — там у его знакомой был знакомый нейрохирург, светила медицины. Врачи в Германии в 2019 году подтвердили все выводы московских врачей, что опухоль была операбельна. После операции был диагноз астроцитома третьей степени злокачественности. Тогда тоже была химиотерапия. Потом семь лет все хорошо. Регулярные обследования. И как гром среди ясного неба пять месяцев назад — рецидив. И теперь все врачи говорили — опухоль неоперабельна. После химиотерапии ему становилось хуже».