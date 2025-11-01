Военную драму «Группа крови» представили в Минске во время Дня кинематографии России

«Мы постарались подобрать такие фильмы, которые отражали бы разные грани этого родства и единства: сказку на новый лад “Финист. Первый богатырь”, фильм “Пророк. История Александра Пушкина”, ведь Пушкин — мощная объединяющая фигура, основоположник современного литературного русского языка и действительно признанный всеми классик, с которым мы знакомимся с самой школы. А также фильм “Группа крови” на тему Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы. Она очень важна, потому что война и победа — это величайшая трагедия и величайшее достижение советского народа, наших дедов и прадедов», — подчеркнул Юрий Макушин, отметив, что этот фильм наверняка произведет впечатление на зрителей. -0-