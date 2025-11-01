Военную драму «Группа крови» представили в Минске во время Дня кинематографии России

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военную драму «Группа крови» представили в столичном кинотеатре «Победа» на Дне кинематографии России, который прошел в ходе Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», передает корреспондент БЕЛТА.
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о детском лагере смерти в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны, где детей использовали как доноров крови для раненых немцев.
Начальник отдела международного сотрудничества и информационного обеспечения Министерства культуры Виктория Ратобыльская отметила, что традиция проведения дней национального кино в рамках «Лiстапада» укрепилась и Россия является активной участницей этого проекта.
«В прошлом году белорусские зрители имели возможность познакомиться с самобытным якутским кинематографом. В этом году в рамках Дней российского кино представлены три новые кинокартины, которые уже заинтересовали белорусских зрителей. Мы благодарны российским коллегам за такую прекрасно составленную программу. Символично, что в год 80-летия Великой Победы показан фильм “Группа крови”, рассказывающий о трагедии малолетних узников фашистских концлагерей. Для белорусского народа тема войны священна, и геноцид белорусского народа болью отзывается в наших сердцах», — отметила Виктория Ратобыльская.
Глава представительства Россотрудничества в Беларуси Юрий Макушин подчеркнул, что День кинематографии России приурочен к российскому празднику — Дню народного единства, который будет отмечаться 4 ноября. По его мнению, это очень символично, поскольку российский и белорусский кинематограф имеют общее начало, ведь выросли из советского кинематографа.
«Мы постарались подобрать такие фильмы, которые отражали бы разные грани этого родства и единства: сказку на новый лад “Финист. Первый богатырь”, фильм “Пророк. История Александра Пушкина”, ведь Пушкин — мощная объединяющая фигура, основоположник современного литературного русского языка и действительно признанный всеми классик, с которым мы знакомимся с самой школы. А также фильм “Группа крови” на тему Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы. Она очень важна, потому что война и победа — это величайшая трагедия и величайшее достижение советского народа, наших дедов и прадедов», — подчеркнул Юрий Макушин, отметив, что этот фильм наверняка произведет впечатление на зрителей. -0-