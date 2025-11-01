Украинские мошенники начали использовать «многоходовочки» для обмана россиян

Поступает звонок якобы из «военкомата» с целью уточнения данных. Затем жертве звонят якобы из Росфинмониторинга и сообщают, что мошенники из военкомата оформили на её имя доверенность. После этого звонят «следователь» ФСБ и «финразведка», утверждая, что операции с доверенностью остановлены и нужно помочь поймать преступников. В результате, жертва оказывается вовлеченной в передачу денег для «спецоперации» — один человек приносит деньги, другой забирает их и отвозит на указанный адрес.