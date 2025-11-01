Ричмонд
ChatGPT больше не может давать советы по ряду тем: на какие вопросы OpenAI ввела запрет

OpenAI запретила ChatGPT давать советы по юридическим и медицинским вопросам.

Источник: Комсомольская правда

Компания OpenAI, создавшая популярного чат-бота ChatGPT, обновила правила использования своего сервиса, введя ряд ограничений на темы, по которым бот не сможет предоставлять консультации пользователям. Об этом следует из официальной публикации на сайте компании.

В компании отметили, что новые ограничения касаются вопросов, требующих специализированных знаний и лицензий. В частности, ChatGPT теперь запрещено давать юридические и медицинские рекомендации без участия квалифицированных специалистов, обладающих соответствующими лицензиями.

Помимо этого, сервис лишен возможности консультировать по ряду важных сфер, включая вопросы национальной безопасности, образования, жилья и трудоустройства. Такие меры, по мнению OpenAI, направлены на повышение безопасности пользователей.

Ранее KP.RU рассказывал, что американка Тэмми Карви выиграла в лотерею Powerball 100 000 долларов (около 8 млн рублей), обратившись за помощью к искусственному интеллекту. Выигрышную комбинацию ей сгенерировал чат-бот ChatGPT. Вероятность сорвать джекпот составляет примерно 1 к 292,2 миллионам.