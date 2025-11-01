Вообще не связан с полицией: Кем оказался загадочный «детектив» в шляпе у места ограбления Лувра

В социальных сетях стала популярной фотография, на которой запечатлены парижские полицейские возле Лувра, а рядом с ними стоит молодой человек в классическом костюме и шляпе. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, этим молодым человеком оказался 15-летний французский ученик Педро Элиас Гарсон Дельво.
В тот день он вместе с матерью приехал в Париж, чтобы посетить Лувр. Подросток подчеркнул, что ему нравится классический стиль одежды. Фотография привлекла внимание пользователей интернета, которые отметили, что молодой человек выглядит как детектив из фильмов 1940-х годов благодаря своей шляпе федоре, тренчу, костюму-тройке и зонту-трости.
Мнения в интернете разделились: одни считали, что он «самый детективно выглядящий детектив», другие шутили, что «детектив, который не иронично носит шляпу федору, никогда не раскроет преступление». Некоторые даже предположили, что фотография была создана искусственным интеллектом, однако эта информация затем была опровергнута фотографом, сделавшим этот снимок.
Ранее KP.RU сообщил, что организатор всколыхнувшего мировую прессу ограбления Лувра вышел на связь с правоохранителями и потребовал выкуп за украденные сокровища.