Репортаж «Газеты.Ru» с праздника Хэллоуин

Огромные «монстры» на ходулях, клоуны с пластиковыми стаканами пива в руках, целующаяся парочка в красных рожках на эскалаторе, монашки в компании инквизиторов — в эту пятницу, в последний день октября люди в «хэллоуинских» костюмах попадаются в центре Москвы на каждом шагу. Кто-то едет в метро или электричке уже с вечеринки, другие только спешат на праздник. Несмотря на то, что суббота — рабочий день, тематические мероприятия в клубах и барах пользуются большим спросом. В три популярных заведения мне даже не получается попасть — мест нет с вечера, у входа на холодном осеннем ветру терпеливо стоят очереди наряженных людей (при том, что в один из баров билет стоил от 5 до 10 тыс. руб.).