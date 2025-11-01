Журналистку Котрикадзе* объявили в розыск и заочно арестовали

Напомним, согласно официальной информации с сайта пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, Головинский суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении журналистки Екатерины Котрикадзе*. В судебном органе подтвердили, что ходатайство о заочном аресте было удовлетворено. Основанием для данного решения стали обвинения в распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооружённых сил РФ.