Сингапурец спас кошку от душившего ее питона и извинился перед ним

Житель Сингапура Маркус Ли на улице спас кошку от питона, который ее душил, после чего в публикации об этом в четверг, 30 октября, извинился перед змеей за то, что он лишил ее ужина.
Мужчина рассказал, что вечером шел вдоль улицы и вдруг услышал странные звуки, после чего пригляделся и увидел, что в ближайших кустах питон душит кошку.
— Через секунду я увидел змеиный хвост. Я действовал инстинктивно, схватился за хвост и поднял змею и ее добычу, — отметил сингапурец в личном блоге.
После этого он начал трясти змею, чтобы он отпустил кошку. Затем Ли наступил на обоих животных, чтобы попытаться расцепить их. Затем он еще несколько раз встряхнул питона, после чего он отпустила кошку.
По словам мужчины, животное сразу же убежало в темноту и он не знает, насколько сильно оно пострадало.
В городе Паттайе в Таиланде трехметровый питон, которого не могли поймать больше месяца, проглотил крупную домашнюю кошку целиком и умер. На место происшествия приехали и забрали питона, но ветеринарам не удалось его спасти.