ФК «Ростов» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы игроков на футбольный матч «Ростов» — «Акрон».

Источник: Комсомольская правда

ФК «Ростов» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 1 ноября. Напомним, предстоящую игру донская команда проведет на домашнем поле.

ФК «Ростов»: 1 Ятимов, 3 Сако, 4 Мелехин, 22 Семенчук, 40 Вахания, 8 Миронов, 9 Мохеби, 10 Щетинин, 18 Кучаев, 7 Роналдо, 69 Голенков. Запасные: Ханкич, Одоевский, Прохин, Игнатов, Лангович, Аджаса, Байрамян, Жбанов, Шанталий, Комаров, Шамонин.

ФК «Акрон»: 88 Гудиев, 24 Неделчару, 19 Бокоев, 2 Роча, 21 Фернандес, 80 Хосонов, 23 Бистрович, 15 Лончар, 7 Севикян, 11 Беншимол, 6 Кузьмин. Запасные: Тереховский, Марадишвили, Агапов, Савичев, Пестряков, Попенков, Эсковаль, Болдырев, Джаковац, Бакаев, Джурасович, Базилевский.

Начало встречи в 20:15 по московскому времени.

