Нехватка микроэлемента может вызвать отвращение к мясу: что стоит проверить в организме

Диетолог Москвичева: отвращение к мясу сигнализирует о дефиците железа.

Источник: Комсомольская правда

Отвращение к мясу, которое внезапно появляется у некоторых людей, может быть связано с нехваткой железа в организме, заявила врач-диетолог Отделения гинекологической эндокринологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Минздрава РФ Юлия Москвичева.

— Удивительно, что организм отвергает те продукты, которые могли бы помочь увеличить количество железа в организме — мясо, субпродукты, птицу. Обычно при дефиците каких-либо витаминов или микронутриентов мы инстинктивно увеличиваем потребление их пищевых источников, — отметила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Особенно важно контролировать уровень железа в организме для женщин, особенно в период беременности. Анемия может привести к серьезным осложнениям, таким как недостаток кислорода для матери и плода, преждевременные роды или задержка роста ребенка. Поэтому важно следить за анализами и вовремя начать лечение.

Врач рекомендует сдавать не только общий анализ крови, но и проверять уровень железа и ферритина. При выявлении дефицита железа специалист подберет необходимые препараты для его восполнения.