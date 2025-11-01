Нехватка микроэлемента может вызвать отвращение к мясу: что стоит проверить в организме

Особенно важно контролировать уровень железа в организме для женщин, особенно в период беременности. Анемия может привести к серьезным осложнениям, таким как недостаток кислорода для матери и плода, преждевременные роды или задержка роста ребенка. Поэтому важно следить за анализами и вовремя начать лечение.