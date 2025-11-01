В Ярославле открылось современное пространство «Вектор перемен»

Новое современное творческое пространство «Вектор перемен» открылось в Ярославской областной библиотеке имени Н. А. Некрасова, сообщили в министерстве культуры региона. Модернизация проведена при поддержке национального проекта «Семья».
Церемония открытия была дополнена творческими выступлениями учащихся колледжа культуры и детской школы искусств. Для гостей также организовали мастер-классы и презентацию нового кафе «Библиотека». Ремонт библиотеки включал обновление кровли и вестибюля. В следующем году планируется проведение работ на фасаде здания.
«Учреждение играет важную роль в культурном развитии региона, сохраняя традиции классической русской культуры и одновременно адаптируясь к современным требованиям общества. Ежегодно в этой библиотеке проводятся сотни мероприятий, которые посещают более 150 тысяч человек», — отметила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.