В подмосковной Дубне завершили благоустройство 9 дворов

Комплексное благоустройство девяти дворовых территорий завершилось в Дубне Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы проводились при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
За лето и осень дворы полностью преобразились. Там заменили асфальтовое покрытие дорог и тротуаров, обновили системы освещения и обустроили новые зоны отдыха. По просьбам жителей были проложены новые тротуары взамен стихийных троп, установлены современные детские и спортивные площадки, а также организованы парковочные пространства. Озеленение территории стало еще одним важным этапом: было высажено более тысячи деревьев и кустарников, создающих живую изгородь. Финишным этапом стала установка 11 крытых велопарковок в Институтской части города.
«Работы по комплексному благоустройству мы начали еще зимой со встреч с жителями. Вместе с ними согласовали все шаги, выбрали приоритетные задачи. В первую очередь ориентировались на вопросы безопасности: отремонтировали дороги, сделали освещение, обустроили парковки. Но и зонам отдыха также уделили особое внимание. Для детей обустроили площадки, для подростков поставили тренажеры, для людей старшего возраста установили скамейки в зеленых уголках дворов», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.