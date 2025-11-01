В подмосковной Дубне завершили благоустройство 9 дворов

«Работы по комплексному благоустройству мы начали еще зимой со встреч с жителями. Вместе с ними согласовали все шаги, выбрали приоритетные задачи. В первую очередь ориентировались на вопросы безопасности: отремонтировали дороги, сделали освещение, обустроили парковки. Но и зонам отдыха также уделили особое внимание. Для детей обустроили площадки, для подростков поставили тренажеры, для людей старшего возраста установили скамейки в зеленых уголках дворов», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.