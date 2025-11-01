Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наталья Бочкарева выгуляла в театр леопардовое пальто и шпильки

Актриса Наталья Бочкарева приехала в театр на показ музыкального спектакля. Пройти незамеченной у неё не получилось: яркое леопардовое пальто явно выделялось на фоне остальных нарядов театралов. Гости обсудили Наталью и её модный лук. Особенно народ удивили кристально-чистые туфли на высоких шпильках, в которых она появилась в фойе. Просто с самого утра в Москве лил дождь, и даже во время премьеры, а Наталья умудрилась не запачкать ни пальто, ни обувь. Смотрите появление звезды сериала «Счастливы вместе».

Актриса Наталья Бочкарева приехала в театр на показ музыкального спектакля. Пройти незамеченной у неё не получилось: яркое леопардовое пальто явно выделялось на фоне остальных нарядов театралов. Гости обсудили Наталью и её модный лук. Особенно народ удивили кристально-чистые туфли на высоких шпильках, в которых она появилась в фойе. Просто с самого утра в Москве лил дождь, и даже во время премьеры, а Наталья умудрилась не запачкать ни пальто, ни обувь. Смотрите появление звезды сериала «Счастливы вместе».