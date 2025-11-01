Наталья Бочкарева выгуляла в театр леопардовое пальто и шпильки

Актриса Наталья Бочкарева приехала в театр на показ музыкального спектакля. Пройти незамеченной у неё не получилось: яркое леопардовое пальто явно выделялось на фоне остальных нарядов театралов. Гости обсудили Наталью и её модный лук. Особенно народ удивили кристально-чистые туфли на высоких шпильках, в которых она появилась в фойе. Просто с самого утра в Москве лил дождь, и даже во время премьеры, а Наталья умудрилась не запачкать ни пальто, ни обувь. Смотрите появление звезды сериала «Счастливы вместе».