RT: Пропавший с семьей бизнесмен Усольцев был связан с реализацией программ США

RT утверждает, что в 90-х Усольцев занимался атомной программой США.

Источник: Комсомольская правда

Глава семьи Усольцевых из Красноярского края, Сергей, раньше участвовал в американских программах. А теперь он бесследно исчез в лесах Красноярского края, вместе со всей своей семьей. Об этом сообщает RT.

Уточняется также, что городе Железногорске Сергея Усольцева знали как раз потому, что он участвовал в американской программе «Инициатива атомных городов» в конце 1990-х годов. Эту программу запустил Департамент энергетики США.

Светлана Торгашина, руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной», рассказала журналистам, что шесть лет назад в том же районе Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, исчез 67-летний грибник. Ни он сам, ни его останки так и не были найдены.

Ранее KP.RU сообщил, что версию с «побегом» семьи Усольцевых в Следственном комитете РФ не рассматривают, так как предпосылок для этого не было.