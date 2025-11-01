RT: Пропавший с семьей бизнесмен Усольцев был связан с реализацией программ США

Светлана Торгашина, руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной», рассказала журналистам, что шесть лет назад в том же районе Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, исчез 67-летний грибник. Ни он сам, ни его останки так и не были найдены.