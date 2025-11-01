В Новороссийске стартовали соревнования по судомодельному спорту

Масштабные международные соревнования по судомодельному спорту «Кубок Цемесской бухты — 2025» проходят в Новороссийске Краснодарского края с 31 октября по 5 ноября в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации города.
Соревнования объединили судомоделистов разных поколений — от юных участников в возрасте 12 лет и младше до опытных спортсменов. Помимо спортивных баталий, программа включает дискуссии, мастер-классы и семинары по обмену опытом. Ключевые задачи проекта — популяризация технических видов спорта и подготовка будущих инженерных кадров для судостроительной отрасли.
Для гостей мероприятия в Мраморном зале Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова развернуты экспозиции работ художников, фотографов и моделистов военно-морской техники. Победители соревнований получат шанс войти в сборные команды России для подготовки спортивного резерва страны.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.