Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске стартовали соревнования по судомодельному спорту

Мероприятие объединило участников разных поколений.

Масштабные международные соревнования по судомодельному спорту «Кубок Цемесской бухты — 2025» проходят в Новороссийске Краснодарского края с 31 октября по 5 ноября в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации города.

Соревнования объединили судомоделистов разных поколений — от юных участников в возрасте 12 лет и младше до опытных спортсменов. Помимо спортивных баталий, программа включает дискуссии, мастер-классы и семинары по обмену опытом. Ключевые задачи проекта — популяризация технических видов спорта и подготовка будущих инженерных кадров для судостроительной отрасли.

Для гостей мероприятия в Мраморном зале Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова развернуты экспозиции работ художников, фотографов и моделистов военно-морской техники. Победители соревнований получат шанс войти в сборные команды России для подготовки спортивного резерва страны.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.