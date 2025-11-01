Московские школьники завоевали награды на международной олимпиаде по химии

Команда московских школьников одержала победу на Международной олимпиаде по химии имени Каныша Сатпаева в Казахстане, их достижения соответствуют целям нацпроекта «Молодежь и дети». Все трое участников сборной России вернулись домой с золотыми медалями, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Награды завоевали ученики Игорь Устинов из школы № 1329, Петр Воронченок из школы на проспекте Вернадского и Михаил Панин из школы № 1535. Кроме того, Игорь Устинов и Михаил Панин набрали больше всего баллов и стали лучшими среди 11-х и 10-х классов соответственно.
Олимпиада является престижным интеллектуальным соревнованием, которое впервые прошло на международном уровне. Участники успешно справились со сложными заданиями по кристаллохимии, термохимии и механизмам органических реакций. Успех московских школьников на международной арене стал возможен благодаря системной работе по поддержке талантов, включающей занятия в специализированных классах и подготовку под руководством Центра педагогического мастерства.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.