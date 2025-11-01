Не стало звезды «Никиты» и «Плохих парней» Чеки Карио

Французский актер Чеки Карио, наиболее известный по роли наставника главной героини в культовом фильме Люка Бессона «Ее звали Никита», скончался в пятницу в возрасте 72 лет. Как сообщает издание Deadline со ссылкой на семью артиста, причиной смерти стал рак.
Мировую известность Карио принесла роль Боба в триллере Люка Бессона «Ее звали Никита» (La Femme Nikita) 1990 года. Его персонаж — член секретной правительственной службы, который становится наставником для главной героини, превращая ее в профессионального киллера. Эта роль открыла ему дорогу в Голливуд.
После успеха «Никиты» Карио стал востребованным актером в голливудских блокбастерах 90-х. Зрители помнят его по ролям в фильмах «Плохие парни» с Уиллом Смитом, «Золотой глаз» из серии о Джеймсе Бонде с Пирсом Броснаном, а также в исторических эпопеях «1492: Завоевание рая» Ридли Скотта и «Жанна д’Арк» все того же Бессона.
В последние годы Карио много и успешно работал на телевидении. Одной из самых известных его ролей стал детектив Жюльен Батист в британском сериале «Пропавший без вести» (The Missing), за которую он был номинирован на премию телефестиваля в Монте-Карло. Персонаж оказался настолько популярен, что получил собственный спин-офф «Батист». Актер продолжал сниматься до самого конца, его последней работой стала роль в фильме 2025 года «Быстрее» (Faster).