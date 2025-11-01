Не стало звезды «Никиты» и «Плохих парней» Чеки Карио

В последние годы Карио много и успешно работал на телевидении. Одной из самых известных его ролей стал детектив Жюльен Батист в британском сериале «Пропавший без вести» (The Missing), за которую он был номинирован на премию телефестиваля в Монте-Карло. Персонаж оказался настолько популярен, что получил собственный спин-офф «Батист». Актер продолжал сниматься до самого конца, его последней работой стала роль в фильме 2025 года «Быстрее» (Faster).