В особой экономической зоне Нижегородской области создадут речной порт

«Экспертный совет по развитию ОЭЗ “Кулибин” на сегодняшний день одобрил реализацию 49 проектов на территории Дзержинска, значительная часть площадки уже заполнена, для удовлетворения спроса со стороны инвесторов было принято решение о расширении. В настоящее время проводятся предпроектные работы по созданию инфраструктуры новой площадки. Для борской площадки будут действовать те же преференциальные условия, что и в Дзержинске», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.