В особой экономической зоне Нижегородской области создадут речной порт

Мультимодальный речной порт создадут на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Нижегородской области, которая действует при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В состав ОЭЗ будет включена новая площадка в городе Бор площадью 117,7 га, что увеличит общую площадь зоны до 842 гектаров. Ключевой особенностью новой территории станет речной мультимодальный порт. Уже подписаны соглашения о намерениях с десятью компаниями из сфер металлообработки, логистики и агропромышленного комплекса. Новый порт позволит значительно увеличить объемы речных грузоперевозок и откроет нижегородским компаниям выход на международные рынки через Каспийское море и черноморский бассейн.
«Экспертный совет по развитию ОЭЗ “Кулибин” на сегодняшний день одобрил реализацию 49 проектов на территории Дзержинска, значительная часть площадки уже заполнена, для удовлетворения спроса со стороны инвесторов было принято решение о расширении. В настоящее время проводятся предпроектные работы по созданию инфраструктуры новой площадки. Для борской площадки будут действовать те же преференциальные условия, что и в Дзержинске», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.