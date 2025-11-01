«Орешнику» в Беларуси быть! Тищенко о реакции Запада на планы по боевому дежурству ракетного комплекса

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любое укрепление с нашей стороны вызывает панику и истерику. Об этом заявил эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА, отмечая реакцию Запада и стран-соседей на озвученные даты постановки «Орешника» на боевое дежурство на территории Беларуси.
Договоренности об этом были достигнуты ранее, а недавно обозначены даты постановки «Орешника» на боевое дежурство. После этого замечен ощутимый всплеск паники со стороны Запада и стран-соседей.
«Действует правило первого взгляда». Тищенко указал на позиции Беларуси как донора безопасности.
«Любое укрепление с нашей стороны вызывает панику и истерику», — уверен эксперт. «В этом отношении им, конечно же, “Орешник” не будет нравиться, потому что их рычаги становятся более вялыми, а руки короткими. Как же на нас влиять? Чем больше у нас появляется противовеса и сдержек, тем труднее на нас давить», — разъяснил Александр Тищенко закономерность и причины такой реакции на укрепление позиций.
Эксперт в области национальной безопасности убежден, что реакция Запада и стран-соседей на новость о размещении «Орешника» ожидаемая. «И в этом плане даже их военные приготовления как-то размываются на фоне тех наших приобретений и с точки зрения ядерного оружия, и “Орешника”, и даже российских новых форматов, которыми они потрясли военное поле. Конечно же, Западу и нашим соседям это не будет нравиться. Ведь как им на нас давить, если мы демонстрируем готовность ответить?» — задал риторический вопрос он. -0-
