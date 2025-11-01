«Орешнику» в Беларуси быть! Тищенко о реакции Запада на планы по боевому дежурству ракетного комплекса

Эксперт в области национальной безопасности убежден, что реакция Запада и стран-соседей на новость о размещении «Орешника» ожидаемая. «И в этом плане даже их военные приготовления как-то размываются на фоне тех наших приобретений и с точки зрения ядерного оружия, и “Орешника”, и даже российских новых форматов, которыми они потрясли военное поле. Конечно же, Западу и нашим соседям это не будет нравиться. Ведь как им на нас давить, если мы демонстрируем готовность ответить?» — задал риторический вопрос он. -0-