Аграрии и ученые Челябинской области завоевали 53 медали на агровыставке

Команда Челябинской области показала блестящий результат на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Екатеринбурге, завоевав 53 медали, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Развитие агропромышленного комплекса и внедрение научных разработок способствуют реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Общий урожай наград составил 33 золотых, 14 серебряных и 6 бронзовых медалей. Успех региона сложился из участия в двух ключевых конкурсах: дегустационном «Лучший продукт — 2025» и в конкурсе научных инноваций и разработок. Научный потенциал региона был представлен разработками ведущих вузов и исследовательских институтов. Южно-Уральский государственный аграрный университет, Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и Южно-Уральский государственный университет вместе получили 10 медалей за инновации. Среди проектов — новый сорт пшеницы «челябинка», технологии контроля качества мяса и уникальные методы обработки семян.
В дегустационном конкурсе аграрии Южного Урала получили 43 медали. Высших наград удостоилась продукция таких компаний, как «СИТНО», «Птицефабрика Челябинская», агрофирма «Ариант», а также фермерского хозяйства «Григорьевские сады», представившего пять сортов яблок и груш. Особое внимание гостей выставки привлекла художественная композиция — верблюд, собранный из яблок сорта «настенька». Участие региона в выставке было отмечено дипломом за высокий профессионализм.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.