В подмосковных Луховицах установили 8 новых детских площадок

Установка восьми новых детских игровых площадок со спортивными элементами завершилась в Луховицах Московской области, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа. Работы проведены в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты установили горки, качели, балансиры и другие игровые элементы, а также скамейки и урны. Все площадки имеют безопасное мягкое покрытие, что минимизирует риск травм при падении. Особое внимание уделено безопасности — каждая площадка оборудована камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».
В городской черте новые площадки расположены по четырем адресам. Наиболее крупные игровые комплексы установлены на улице Жуковского у дома № 19 и на Первомайской у дома № 53а, где дополнительно обустроены спортивные зоны для воркаута. Другие игровые зоны появились на улице Мира у дома № 13 и на улице Воробьева у дома № 3. В сельской местности новые площадки разместились в деревне Головачево у дома № 31а, в поселке Красная Пойма на Садовой и Школьной улицах, в селе Матыра на улице Чеснокова и в селе Дединово рядом с паромной переправой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.