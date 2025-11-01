В подмосковных Луховицах установили 8 новых детских площадок

В городской черте новые площадки расположены по четырем адресам. Наиболее крупные игровые комплексы установлены на улице Жуковского у дома № 19 и на Первомайской у дома № 53а, где дополнительно обустроены спортивные зоны для воркаута. Другие игровые зоны появились на улице Мира у дома № 13 и на улице Воробьева у дома № 3. В сельской местности новые площадки разместились в деревне Головачево у дома № 31а, в поселке Красная Пойма на Садовой и Школьной улицах, в селе Матыра на улице Чеснокова и в селе Дединово рядом с паромной переправой.