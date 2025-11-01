В 2026 году на Ставрополье начали работу 15 земских работников культуры

При этом потребность в специалистах сохраняется. Сейчас формируется перечень вакансий в организациях культуры на 2026 год, который будет утвержден в декабре и размещен на официальном сайте министерства. Условия участия в конкурсном отборе остаются прежними, однако перечень критериев для оценки заявок расширен для более полного учета достижений претендентов. Напомним, программа «Земский работник культуры» направлена на привлечение профессионалов в сельскую местность и улучшение качества культурной жизни в малых населенных пунктах.