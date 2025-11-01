В 2026 году на Ставрополье начали работу 15 земских работников культуры

Штат учреждений культуры Ставропольского края в этом году пополнили 15 специалистов, принятых по программе «Земский работник культуры». Она реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в правительстве региона.
Среди них — преподаватели хореографии, музыкальных и художественных дисциплин, руководители кружков и хормейстеры. Они работают в учреждениях культуры Буденновского, Туркменского, Предгорного и других округов. Появление новых кадров уже повысило доступность культурных услуг для жителей и расширило перечень проводимых мероприятий.
При этом потребность в специалистах сохраняется. Сейчас формируется перечень вакансий в организациях культуры на 2026 год, который будет утвержден в декабре и размещен на официальном сайте министерства. Условия участия в конкурсном отборе остаются прежними, однако перечень критериев для оценки заявок расширен для более полного учета достижений претендентов. Напомним, программа «Земский работник культуры» направлена на привлечение профессионалов в сельскую местность и улучшение качества культурной жизни в малых населенных пунктах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.