В Краснодаре отреставрировали фасад краевого музея имени Фелицына

Специалисты завершили реставрацию фасада краевого музея имени Фелицына в Краснодаре, сообщили в министерстве культуры Кубани. Работы выполнены по национальному проекту «Семья».
Историческое здание, состоящее из двух корпусов, было построено более 120 лет назад. Изначально там располагались «Гранд-Отель» Екатерины Губкиной и Дом купцов братьев Богарсуковых. Музей занял эти помещения в 1961 году, став главным хранилищем исторического наследия Краснодарского края. В процессе реставрационных работ мастерам удалось сохранить архитектурный облик здания и вернуть ему первоначальный вид.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.