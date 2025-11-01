В Краснодаре отреставрировали фасад краевого музея имени Фелицына

Историческое здание, состоящее из двух корпусов, было построено более 120 лет назад. Изначально там располагались «Гранд-Отель» Екатерины Губкиной и Дом купцов братьев Богарсуковых. Музей занял эти помещения в 1961 году, став главным хранилищем исторического наследия Краснодарского края. В процессе реставрационных работ мастерам удалось сохранить архитектурный облик здания и вернуть ему первоначальный вид.