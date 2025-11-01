Мрачная ирония судьбы: Желание похудеть привело 200-килограммового мужчину к смерти

Днем 29 октября сотрудники отеля, которые обслуживали тренировочный лагерь, заметили, что турист не отвечает на стук в дверь. Они вскрыли номер и увидели его лежащим на краю кровати. Вечером накануне мужчина жаловался на сильную усталость и попросил горничную принести ему еду. После этого он больше не выходил из номера.