Мрачная ирония судьбы: Желание похудеть привело 200-килограммового мужчину к смерти

На острове Пхукет в Таиланде, в одном из отелей, нашли мертвым американского туриста, который весил 200 килограммов, сообщает Phuket News. Этот мужчина приехал на курорт как раз ради того, чтобы похудеть. Для этого несчастный записался на спортивные сборы и планировал заниматься муай-тай.
Днем 29 октября сотрудники отеля, которые обслуживали тренировочный лагерь, заметили, что турист не отвечает на стук в дверь. Они вскрыли номер и увидели его лежащим на краю кровати. Вечером накануне мужчина жаловался на сильную усталость и попросил горничную принести ему еду. После этого он больше не выходил из номера.
Следователи и врач осмотрели тело и не нашли признаков того, что смерть была насильственной. В номере нашли разные лекарства. По предварительным данным врачей, турист умер из-за обострения хронического заболевания за несколько часов до того, как его нашли. Чтобы точно узнать причину смерти, проведут вскрытие и экспертизы.
