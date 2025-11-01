Гимназистам города Юрги рассказали о профессии военного переводчика

Учащиеся 11-х классов гимназии города Юрги Кузбасса встретились с представителем Военного учебного центра военных переводчиков Томского государственного университета. Мероприятие проведено в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
Представитель учебного центра Алексей Зарубин рассказал старшеклассникам об особенностях профессии военного переводчика. Он отметил, что эта специальность требует не только глубокого знания иностранных языков, но и понимания военной терминологии, а также способности работать в сложных условиях — от зон вооруженных конфликтов до дипломатических переговоров.
«Проведенная встреча стала важным этапом профессиональной ориентации юношей 11-х классов. Она способствовала расширению кругозора ребят и помогла ребятам определиться с выбором дальнейшего жизненного пути», — отметила директор гимназии Лариса Карпова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.