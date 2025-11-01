В Москве прошла ежегодная конференция «Огарковские чтения», посвященная памяти русского военного мыслителя начальника генштаба вооруженных сил СССР (1977−1984) маршала Николая Огаркова. Участники чтений организованных Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) обсудили развитие военных технологий и их влияние на ведение военных действий в современных реалиях. Так же мрого внимания было уделено актуальным событиям. Помимо обсуждения ситуации с Украиной собравшиеся в этом году подвели некоторые итоги войны между Израилем и Ираном, а так же вручили премии тем, кто по мнению военных экспертов оказал наиболее значимый личный вклад в поддержку СВО по итогам прошедшего года.