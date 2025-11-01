Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федорищев потребовал повысить культуру общения чиновников с населением

Предложения поручено подготовить администрации губернатора.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания регионального правительства потребовал повысить культуру общения чиновников с гражданами. Об этом он заявил после обращения местной жительницы, которая пожаловалась на грубость сотрудника областного Минздрава.

«Прошу администрацию губернатора проанализировать и дать предложения, чтобы мы не только по сути, но и по документам смогли и себя, и наших сотрудников перевести в более корректную и правильную форму обращения с гражданами», — поручил самарский губернатор.

Он отметил, что вопросы хамства неоднократно поднимались в стенах областного правительства. По словам главы региона, культуру общения чиновников с населением очень сложно отрегулировать нормативно, несмотря на существование кодексов этики.

Ранее Федорищев в грубой форме уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. Чиновник попал в больницу. Губернатор принес извинения после скандала с эмоциональным увольнением подчинённого. В конце октября Федорищев пообещал быть вежливым с подчиненными еще 10 дней.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше