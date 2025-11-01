Федорищев потребовал повысить культуру общения чиновников с населением

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания регионального правительства потребовал повысить культуру общения чиновников с гражданами. Об этом он заявил после обращения местной жительницы, которая пожаловалась на грубость сотрудника областного Минздрава.
«Прошу администрацию губернатора проанализировать и дать предложения, чтобы мы не только по сути, но и по документам смогли и себя, и наших сотрудников перевести в более корректную и правильную форму обращения с гражданами», — поручил самарский губернатор.
Он отметил, что вопросы хамства неоднократно поднимались в стенах областного правительства. По словам главы региона, культуру общения чиновников с населением очень сложно отрегулировать нормативно, несмотря на существование кодексов этики.
Ранее Федорищев в грубой форме уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. Чиновник попал в больницу. Губернатор принес извинения после скандала с эмоциональным увольнением подчинённого. В конце октября Федорищев пообещал быть вежливым с подчиненными еще 10 дней.