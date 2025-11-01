Житель Башкирии выиграл в лотерее 10 миллионов рублей и не забрал их

Житель Республики Башкортостан в воскресенье, выиграл суперприз в государственной лотерее в размере 10 миллионов рублей — он угадал все числа выигрышной комбинации.
По словам организаторов, победитель еще не обратился в лотерейный центр для получения своего выигрыша. Они допустили, что счастливчик пока не знает о своем выигрыше — сейчас известно, что мужчина купил выигрышный билет за 600 рублей.
Для получения суперприза участнику лотереи нужно было угадать все восемь чисел в первом поле билета и одно число во втором поле, передает «КП».
22 октября 45-летняя жительница американского штата Мичиган Тэмми Карви выиграла 100 тысяч долларов в лотерею — она выбрала билет по совету искусственного интеллекта. Часть полученных денег семья направит на оплату жилья, а остальное — отложит на будущее.
В Великобритании супружеская пара выиграла 125 тысяч фунтов благодаря тому, что она забыла отменить подписку на лотерею почтовых индексов — Джеймс Адам и его невеста Роханна Култард платили по 12,25 фунта (1300 рублей — прим. «ВМ») в месяц.