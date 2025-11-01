Лабубу просим вон: необходима ли в России психологическая экспертиза игрушек

В России первая неваляшка появилась примерно 200 лет назад: вероятнее всего, ее прообраз, куклу даруму, привезли из Японии купцы. Центром ее производства была Нижегородская губерния. Неваляшек продавали на ярмарках, однако стоили они дорого и потому в небогатых семьях передавались от поколения к поколению. В 1957 году Всесоюзный научно-исследовательский институт игрушки разработал несколько моделей неваляшек для выпуска в Тамбове на одном из крупнейших пороховых предприятий в России, которое производило не только военную, но и гражданскую продукцию.