Врач Тяжельников рассказал, какая одежда убивает иммунитет

Тяжельников также подчеркнул, что сочетание коротких курток и узких джинсов может способствовать развитию заболеваний органов малого таза, что может иметь серьезные последствия для репродуктивной системы как у мужчин, так и у женщин. Модные джинсы могут сдавливать кровеносные и лимфатические сосуды, нарушая кровообращение и лимфоток. Это может привести к отекам, варикозному расширению вен и другим проблемам с внутренними органами. Кроме того, сдавливание органов брюшной полости может вызвать дискомфорт, включая вздутие и запоры.