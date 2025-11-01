Врач Тяжельников рассказал, какая одежда убивает иммунитет

Главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников, рассказал о потенциальных рисках для здоровья, связанных с этой тенденцией, АГН «Москва».
По словам эксперта, открытая поясница, например, в узких джинсах с низкой посадкой, делает организм более уязвимым к холоду и переохлаждению. Это, в свою очередь, может привести к снижению иммунитета и повышению вероятности заболеваний, таких как ОРВИ и грипп.
«Любое переохлаждение — это стресс для организма», — отметил врач, добавив, что единственным эффективным способом защиты от гриппа является вакцинация. Однако проблемы не ограничиваются лишь простудами.
Тяжельников также подчеркнул, что сочетание коротких курток и узких джинсов может способствовать развитию заболеваний органов малого таза, что может иметь серьезные последствия для репродуктивной системы как у мужчин, так и у женщин. Модные джинсы могут сдавливать кровеносные и лимфатические сосуды, нарушая кровообращение и лимфоток. Это может привести к отекам, варикозному расширению вен и другим проблемам с внутренними органами. Кроме того, сдавливание органов брюшной полости может вызвать дискомфорт, включая вздутие и запоры.