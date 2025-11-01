В селе Молдаванском на Кубани после капремонта открыли почтовое отделение

Современное почтовое отделение открылось после капитального ремонта в селе Молдаванском в Крымском районе Краснодарского края, сообщили в Департаменте информатизации и связи региона. Развитие системы связи, в том числе почтовой, входит в задачи национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ремонтные работы выполнили с опережением сроков — всего за три месяца. В здании полностью обновили фасад, кровлю, клиентский зал и служебные помещения, заменили все инженерные коммуникации и установили современное оборудование, включая систему кондиционирования. Теперь учреждение сможет обслуживать около 4,3 тысячи жителей пяти населенных пунктов района.
Клиенты обновленного отделения могут воспользоваться более чем 100 видами услуг, включая доступ к порталу «Госуслуги» и возможность самостоятельно измерить основные показатели здоровья.
«С 2022 года по поручению Президента РФ Владимира Путина “Почта России” проводит модернизацию сельских почтовых отделений. За это время на Кубани было обновлено 184 отделения в 43 районах края. Эта инициатива не только акцентирует внимание на необходимости улучшения инфраструктуры, но и открывает для жителей сельской местности доступ к почтовым услугам, соответствующим городским стандартам», — отметил и. о. руководителя департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.