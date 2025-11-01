В селе Молдаванском на Кубани после капремонта открыли почтовое отделение

«С 2022 года по поручению Президента РФ Владимира Путина “Почта России” проводит модернизацию сельских почтовых отделений. За это время на Кубани было обновлено 184 отделения в 43 районах края. Эта инициатива не только акцентирует внимание на необходимости улучшения инфраструктуры, но и открывает для жителей сельской местности доступ к почтовым услугам, соответствующим городским стандартам», — отметил и. о. руководителя департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.