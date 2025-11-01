Минобороны: Атомная подводная лодка «Хабаровск» спущена на воду в Северодвинске

За последние несколько недель российская сторона сделала сразу несколько крупных демонстраций оружия. 29 октября российский лидер заявил, что отечественная армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. По его словам, ничего подобного в мире не существует. Военный обозреватель Александр Бутырин объяснил, как «Посейдон» меняет расклад сил в мире.