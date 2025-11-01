Минобороны: Атомная подводная лодка «Хабаровск» спущена на воду в Северодвинске

Атомную подводную лодку «Хабаровск» спустили на воду в Северодвинске. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— В Северодвинске под руководством Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО «Производственное объединение “Севмаш” состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки “Хабаровск”, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Лодка является носителем подводного оружия и роботизированных средств. «Хабаровск» позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана.
Глава Минобороны Андрей Белоусов поблагодарил всех причастных к созданию подлодки и пожелал экипажу и сдаточной команде успешно провести морские испытания.
Кроме того, в ходе рабочей поездки Министру обороны был представлен патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», говорится в материале.
За последние несколько недель российская сторона сделала сразу несколько крупных демонстраций оружия. 29 октября российский лидер заявил, что отечественная армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. По его словам, ничего подобного в мире не существует. Военный обозреватель Александр Бутырин объяснил, как «Посейдон» меняет расклад сил в мире.
26 октября спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев во время визита в США заявил, что делегация России передала американским коллегам информацию о встрече президента страны Владимира Путина с Генеральным штабом и об испытаниях ракеты «Буревестник».