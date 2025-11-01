Дальневосточный художественный музей в Хабаровске повысит посещаемость

Дальневосточный художественный музей в Хабаровске присоединился к участию в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика» и планирует повысить посещаемость, сообщили в Министерстве экономического развития Хабаровского края.
Предварительная диагностика выявила основные проблемы. Более 70% заявок на участие в музейных событиях поступает по телефону, отсутствует система привлечения организованных групп, а запись на мероприятия ведется преимущественно на бумажных носителях, что приводит к потере времени.
В ходе проекта планируется сократить бумажный документооборот, расширить каналы привлечения посетителей и увеличить доход от платных услуг. Опыт других учреждений культуры в регионах показывает эффективность подобных мер — в Гатчине посещаемость выросла на 25%, а в Ленинградской области на 70%. Реализация улучшений в работе музея начнется в январе 2026 года. Курировать проект будет региональный центр компетенций в сфере производительности труда: он окажет музею адресную поддержку.
«Наша главная цель — сделать так, чтобы жители и гости Хабаровска посещали музей не эпизодически — лишь в детстве или ради свадебной фотосессии, — а регулярно, на постоянной основе. Как это ни странно, на частоту посещений влияют сугубо технические моменты: например, насколько легко записаться на экскурсию или дозвониться до музея. Поэтому нам важно снять эти препоны, чтобы в наши залы текла ровная, широкая, как Амур, река посетителей», — рассказала директор музея Наталия Толстая.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.