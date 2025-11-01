Дальневосточный художественный музей в Хабаровске повысит посещаемость

«Наша главная цель — сделать так, чтобы жители и гости Хабаровска посещали музей не эпизодически — лишь в детстве или ради свадебной фотосессии, — а регулярно, на постоянной основе. Как это ни странно, на частоту посещений влияют сугубо технические моменты: например, насколько легко записаться на экскурсию или дозвониться до музея. Поэтому нам важно снять эти препоны, чтобы в наши залы текла ровная, широкая, как Амур, река посетителей», — рассказала директор музея Наталия Толстая.