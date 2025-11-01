Ричмонд
Новую атомную подлодку «Хабаровск» спустили на воду в Северодвинске

Минобороны РФ сообщило о спуске на воду новой атомной подводной лодки.

Министерство обороны России сообщило о важном событии для отечественного флота, армии в целом и безопасности страны. В Северодвинске на воду была спущена новейшая атомная подводная лодка «Хабаровск», которая несет роботизированные аппараты и самое современное подводное вооружение. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня для нас знаковое событие — со стапеля прославленного Севмаша выводится тяжелый атомный ракетный крейсер “Хабаровск”», — заявил глава Минобороны Андрей Белоусов на торжественной церемонии.

Подводная лодка «Хабаровск» разработана АО «Центральное конструкторское бюро морской техники “Рубин”. С 1 ноября 2025 года она состоит на вооружении у ВМФ РФ и будет выполнять в том числе боевые задачи.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году Россия уже испугала американцев другой подводной лодкой — «Белгород», спуск на воду которой вызвал ажиотаж и ожесточенные споры в военной среде США.

