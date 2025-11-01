Новую атомную подлодку «Хабаровск» спустили на воду в Северодвинске

Министерство обороны России сообщило о важном событии для отечественного флота, армии в целом и безопасности страны. В Северодвинске на воду была спущена новейшая атомная подводная лодка «Хабаровск», которая несет роботизированные аппараты и самое современное подводное вооружение. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.