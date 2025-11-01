Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Контроль на дорогах Ростовской области усилят на праздничных выходных

Экипажи ДПС усилят работу на донских дорогах в предстоящие праздничные и выходные дни.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Ростовской области усилят контроль в предстоящие праздничные и выходные дни. Об этом предупредили в управлении Госавтоинспекции.

Усиленный режим работы предполагает, что особое внимание будут уделять безопасности и бесперебойному движению транспорта.

Также правоохранители продолжат профилактику грубых нарушений ПДД — нетрезвого вождения, выезда на встречную полосу, управления без документов и других правонарушений.

В Госавтоинспекции поздравляют всех с Днем народного единства и напоминают, что областном центре круглосуточно работает «Красная линия», куда можно сообщить о дорожных нарушениях. Водителей просят быть внимательными и осторожными на проезжей части.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.