Контроль на дорогах Ростовской области усилят на праздничных выходных

На дорогах Ростовской области усилят контроль в предстоящие праздничные и выходные дни. Об этом предупредили в управлении Госавтоинспекции.
Усиленный режим работы предполагает, что особое внимание будут уделять безопасности и бесперебойному движению транспорта.
Также правоохранители продолжат профилактику грубых нарушений ПДД — нетрезвого вождения, выезда на встречную полосу, управления без документов и других правонарушений.
В Госавтоинспекции поздравляют всех с Днем народного единства и напоминают, что областном центре круглосуточно работает «Красная линия», куда можно сообщить о дорожных нарушениях. Водителей просят быть внимательными и осторожными на проезжей части.
