Умер Чеки Карио, сыгравший Дмитрия Мишкина в фильме «Никита»

Французский актер Чеки Карио, известный своими ролями в кино и театре, скончался в возрасте 72 лет. Он стал знаменит в России благодаря своей роли наставника главной героини в фильме «Никита» и участию в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» в 2005 году. О его смерти 31 октября сообщила его жена, актриса Валери Керузоре.