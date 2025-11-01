Умер Чеки Карио, сыгравший Дмитрия Мишкина в фильме «Никита»

Французский актер Чеки Карио, известный своими ролями в кино и театре, скончался в возрасте 72 лет. Он стал знаменит в России благодаря своей роли наставника главной героини в фильме «Никита» и участию в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» в 2005 году. О его смерти 31 октября сообщила его жена, актриса Валери Керузоре.
Карио родился в Стамбуле в 1953 году, учился актерству в парижском театре Сирано. К 30 годам он начал сниматься в кино и был номинирован на премию «Сезар» за свою первую важную роль в фильме «Баланс». С середины 1980-х годов его карьера пошла в гору.
Он снялся в таких фильмах, как «Медведь», «Жанна д’Арк», «Ночи полнолуния», «Шальная любовь», «Нострадамус», «Доберман», «Командир эскадрильи», «Амели», «Долгая помолвка», «Проклятые короли», «Белль и Себастьян», «Мария Магдалина» и многих других. За свою 40-летнюю карьеру он сыграл более чем в 130 фильмах и сериалах. Его последний фильм, «Быстрее ветра», вышел в апреле 2025 года.
