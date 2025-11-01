Во Владимире отремонтируют участок улицы Белоконской

Приведены в нормативное состояние участки на Большой Нижегородской и Добросельской улицах. Они ведут к медицинским учреждениям, включая областную детскую клиническую больницу и городскую поликлинику. Кроме того, отремонтированы дороги, ведущие к промышленным объектам. В их числе — улицы Юрьевская и Тракторная, где оборудованы заездные карманы остановок общественного транспорта.