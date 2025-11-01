Во Владимире отремонтируют участок улицы Белоконской

Участок улицы Белоконской отремонтируют в городе Владимире при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Работы ведутся на отрезке протяженностью около 800 метров от пересечения с улицей Горького до дома № 18 по улице Белоконской. Всего же в этом сезоне проведен ремонт на участке протяженностью 3,8 км.
В областном центре уже завершены работы на ключевых городских магистралях. На улице Дворянской, где расположены исторические здания и социальные объекты, обновлено дорожное покрытие, установлены новые бордюры и металлические ограждения, восстановлены тротуары. Особое внимание уделено безопасности пешеходов: у областного театра драмы и медицинского университета нанесена световозвращающая разметка.
Приведены в нормативное состояние участки на Большой Нижегородской и Добросельской улицах. Они ведут к медицинским учреждениям, включая областную детскую клиническую больницу и городскую поликлинику. Кроме того, отремонтированы дороги, ведущие к промышленным объектам. В их числе — улицы Юрьевская и Тракторная, где оборудованы заездные карманы остановок общественного транспорта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.