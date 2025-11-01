Кинолог Уражевский: собаки, как и люди, имеют разный темперамент

Ветеринарный доктор и кинолог международной категории Владимир Уражевский рассказал, что собаки, как и люди, отличаются разным темпераментом. Среди четвероногих есть холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики.
И утверждать, что одна порода наделена хорошим характером, а другая «психически нестабильна» — некорректно.
Кинолог отмечает, что каждая порода по-своему стабильна, но нельзя сбрасывать со счетов склад характера, который имеет животное от рождения.
Например, часто нестабильными называют английского кокер-спаниэля, но только от того, что ветеринары не разбираются в психологии.
— Это старая, уравновешенная порода. Просто ветеринаров у нас не обучают кинологии, поэтому у них бывают такие суждения, — говорит Постньюс Владимир Уражевский, эксперт международной категории.
Кинолог назвал кокер-спаниелей преданными и активными питомцами. Эксперт рассказал про особенность породы — у собак часто бывают закрыты уши, это провоцирует отиты. Владельцам стоит внимательно следить за поведением животного, такая проблема распространена.
А еще кокер-спаниэли чаще других имеют склонность подбирать еду на улице.
Ранее, ветеринар Амир Анвари назвал собак данной породы психически нестабильными, а если хозяин длительно отсутствует, то их поведение трудно предугадать.