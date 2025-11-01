«Испражняются у памятников»: туристы превратили в туалет мировое наследие

Местные жители, которых на острове всего 22 тысячи, заявляют, что находятся в настоящей осаде. В пик сезона сюда ежегодно прибывает до 450 тысяч туристов, и на каждого жителя приходится по 20 приезжих. Это приводит к тому, что «местные не могут воспользоваться автобусами, потому что они все забиты туристами», а дороги полностью парализованы.