«Испражняются у памятников»: туристы превратили в туалет мировое наследие

Туристы превратили всемирно известные доисторические памятники в общественный туалет, вызывая ужас и негодование у местных жителей. Об этом шокирующем проявлении варварства, которое разворачивается на популярном у туристов острове, пишет британское издание Daily Mail.
Речь идет о шотландском острове Оркни, где расположены неолитические памятники, которым около 5000 лет. Из-за отсутствия инфраструктуры и чудовищного наплыва гостей, ситуация вышла из-под контроля. «У нас нет туалетов у Кольца Бродгара, поэтому вы можете видеть, как пожилые люди присаживаются в канавах и все такое», — приводит издание слова одного из островитян.
Местные жители, которых на острове всего 22 тысячи, заявляют, что находятся в настоящей осаде. В пик сезона сюда ежегодно прибывает до 450 тысяч туристов, и на каждого жителя приходится по 20 приезжих. Это приводит к тому, что «местные не могут воспользоваться автобусами, потому что они все забиты туристами», а дороги полностью парализованы.
Власти предложили ввести туристический налог, но это лишь раскололо общество. Владельцы отелей боятся, что «война с туристами может убить остров навсегда», ведь без приезжих многие местные бизнесы просто умрут. Тем временем древние камни продолжают утопать в нечистотах.