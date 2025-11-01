Ричмонд
Обвиненному в торговле людьми американскому рэперу P. Diddy пришлось идти работать в тюрьме: вот что делает

Обвиненный в торговле людьми рэпер P. Diddy получил работу в тюремной прачечной.

Источник: Комсомольская правда

Скандально известный американский рэпер P. Diddy, которого обвинили в сексуальном насилии, организации оргий и торговле людьми, сейчас отбывает наказание в тюрьме. И уже был вынужден выйти там на работу. Музыканта определили в тюремную прачечную. Об этом сообщает портал TMZ.

«Он уже получил тюремную работу», — следит издание за судьбой рэпера, поясняя, что музыканту пришлось работать в прачечной.

В распоряжении издания оказался фотоснимок 55-летнего P. Diddy, находящегося в местах лишения свободы. На фото на музыканте надета оранжевая шапка и темно-синяя куртка, а борода у него ощутимо поседела.

Ранее KP.RU писал, что одного из самых успешных и влиятельных рэперов и продюсеров мира Пи Дидди (Шон Комбс) обвинили в страшных преступлениях. Артисту приписывали череду изнасилований, в том числе и маленьких детей, а также продажу людей и рэкет. В скандале оказался замешан чуть ли не весь Голливуд.

Суд приговорил рэпера Пи Дидди к четырем годам тюрьмы.

А недавно стало известно, что осужденный рэпер P. Diddy пытается добиться помилования от Трампа.