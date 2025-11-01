Обвиненному в торговле людьми американскому рэперу P. Diddy пришлось идти работать в тюрьме: вот что делает

Ранее KP.RU писал, что одного из самых успешных и влиятельных рэперов и продюсеров мира Пи Дидди (Шон Комбс) обвинили в страшных преступлениях. Артисту приписывали череду изнасилований, в том числе и маленьких детей, а также продажу людей и рэкет. В скандале оказался замешан чуть ли не весь Голливуд.