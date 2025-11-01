Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Нилов предложил ввести маркировку на всю вредную еду

Маркировка, уверен депутат, позволит россиянам выбирать качественные продукты.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести обязательную маркировку на вредные продукты.

Депутат уже направил письма с предложением в Минпромторг и Минздрав. Нововведение простимулирует производителей поставлять в магазины более качественные товары. В других странах подобный опыт уже обязательной маркировки вредной еды принес положительные результаты.

Депутат объясняет, что зачастую потребители могут не знать, что некоторые продукты наносят вред здоровью.

— Не осведомлены они и о названиях таких вредных веществ, на содержание которых в продукции нужно обращать особое внимание, — сказал депутат в беседе с 360.ru.

На маркировке будет информация о превышении норм сахара, соли, насыщенных жиров, а так же излишней калорийности.

Увидев эту информацию, люди смогут более осознанно принимать решение о приобретении товаров.

Ранее, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Павловская дала советы, как правильно собрать полезный перекус для школьника. Если перекус планируется съесть в течение нескольких часов, можно включить в него бутерброд с отварным мясом или куриной грудкой. В качестве сложных углеводов могут выступать хлебцы или овощи — помидоры черри, листья салата, огурцы, пишет RT.

Тем временем, врач-гастроэнтеролог Евгений Булоусов рассказал, что хурма является самым полезным осенним фруктом. Она содержит калий, магний и антиоксиданты, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы, пишет «Газета.Ru».