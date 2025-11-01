Депутат Нилов предложил ввести маркировку на всю вредную еду

Ранее, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Павловская дала советы, как правильно собрать полезный перекус для школьника. Если перекус планируется съесть в течение нескольких часов, можно включить в него бутерброд с отварным мясом или куриной грудкой. В качестве сложных углеводов могут выступать хлебцы или овощи — помидоры черри, листья салата, огурцы, пишет RT.