Депутат Нилов предложил ввести маркировку на всю вредную еду

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести обязательную маркировку на вредные продукты.
Депутат уже направил письма с предложением в Минпромторг и Минздрав. Нововведение простимулирует производителей поставлять в магазины более качественные товары. В других странах подобный опыт уже обязательной маркировки вредной еды принес положительные результаты.
Депутат объясняет, что зачастую потребители могут не знать, что некоторые продукты наносят вред здоровью.
— Не осведомлены они и о названиях таких вредных веществ, на содержание которых в продукции нужно обращать особое внимание, — сказал депутат в беседе с 360.ru.
На маркировке будет информация о превышении норм сахара, соли, насыщенных жиров, а так же излишней калорийности.
Увидев эту информацию, люди смогут более осознанно принимать решение о приобретении товаров.
Ранее, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Павловская дала советы, как правильно собрать полезный перекус для школьника. Если перекус планируется съесть в течение нескольких часов, можно включить в него бутерброд с отварным мясом или куриной грудкой. В качестве сложных углеводов могут выступать хлебцы или овощи — помидоры черри, листья салата, огурцы, пишет RT.
Тем временем, врач-гастроэнтеролог Евгений Булоусов рассказал, что хурма является самым полезным осенним фруктом. Она содержит калий, магний и антиоксиданты, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы, пишет «Газета.Ru».