В Чите стартовал первый фестиваль любительских фильмов «КиноПланка»

Первый Забайкальский фестиваль регионального любительского кино «КиноПланка» торжественно открылся в кинотеатре «Бригантина» города Читы, сообщили в министерстве культуры региона. Событие соответствует целям нацпроекта «Семья».
Мероприятие собрало начинающих режиссеров, операторов и сценаристов. В течение двух дней запланировано проведение мастер-классов, дискуссий и видеоконференций. В первый день участников ждали обсуждение мер поддержки регионального кинематографа, мастер-класс по актерской импровизации и встреча с режиссером Олегом Штромом. Полную программу фестиваля можно найти по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.