В Ярославской области завершен этап ремонта дороги Рождественное — Столбищи

Первый этап ремонта дороги Кузьминское — Осташево — Столбищи — Рождественное в Ярославской области завершили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты обновили участок между деревнями Рождественное и Столбищи в Тутаевском районе, сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.
Протяженность отремонтированного отрезка составляет 5 километров. На первом этапе работ были приведены в порядок водопропускные трубы, отфрезеровано изношенное покрытие, а дорожное основание усилено методом холодной регенерации. Также уложили два слоя асфальта, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку из термопластика. В следующие годы ремонт дороги продолжат — будет охвачено еще около 20 км.
«Этот проект — часть масштабного преобразования дорожной сети региона. За последние четыре года в Ярославской области отремонтировано более двух тысяч километров дорог, обновлено 10 мостов. Продолжаем работу, ведь развитие транспортной инфраструктуры — основа экономического роста и повышения качества жизни в регионе», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.