В Ярославской области завершен этап ремонта дороги Рождественное — Столбищи

Протяженность отремонтированного отрезка составляет 5 километров. На первом этапе работ были приведены в порядок водопропускные трубы, отфрезеровано изношенное покрытие, а дорожное основание усилено методом холодной регенерации. Также уложили два слоя асфальта, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку из термопластика. В следующие годы ремонт дороги продолжат — будет охвачено еще около 20 км.