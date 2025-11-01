Мужчина выпал из окна пивной в лавку мясника и решил съесть несколько сосисок

В немецком городе Швебиш-Халль произошел необычный инцидент. Пьяного мужчину обнаружили в лавке мясника поедающим сосиски. Об этом пишут немецкие СМИ.
Оказалось, что 28-летний немец выпал из окна пивной на улице Ам Шпитальбах и упал прямо во двор лавки мясника. Не долго думая, он залез внутрь и съел несколько сырых сосисок из холодильника, а затем сам вызвал полицию.
Перекусив, пьяный немец пожаловался правоохранителям на травмы, которые он получил при падении и дезориентацию, которая, вероятно, была вызвана похмельем. Полицейские же зафиксировали повреждение противоголубиной сетки и дверей магазина, а затем вызвали врачей, которые отвезли его в клинику.
В отношении мужчины возбудили дело о незаконном проникновении и порче чужого имущества. Однако в полиции не уточнили, компенсировали владельцу лавки стоимость съеденных сосисок и испорченного имущества, передает Lenta.ru со ссылкой на источник.
