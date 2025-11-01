В Иванове открыли первое в России производство лент для мембранных тканей

Этот запуск завершает создание полного цикла производства мембранной экипировки. Теперь «Фотопринт» выпускает мембраны, ленты, трикотаж и флис — все необходимые компоненты для одежды из мембранных тканей. Мощности нового производства позволяют выпускать более 150 миллионов погонных метров лент в год, что полностью закрывает потребности российского рынка мембранных тканей. Отметим, что ранее ленты импортировались чаще всего из Китая и Южной Кореи.