В Иванове открыли первое в России производство лент для мембранных тканей

Первое в России производство текстильных герметизирующих лент для мембранных тканей запустили на предприятии «Фотопринт» в Иванове, сообщили в правительстве области. Поддержка предприятий в регионе осуществляется в том числе по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Этот запуск завершает создание полного цикла производства мембранной экипировки. Теперь «Фотопринт» выпускает мембраны, ленты, трикотаж и флис — все необходимые компоненты для одежды из мембранных тканей. Мощности нового производства позволяют выпускать более 150 миллионов погонных метров лент в год, что полностью закрывает потребности российского рынка мембранных тканей. Отметим, что ранее ленты импортировались чаще всего из Китая и Южной Кореи.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.